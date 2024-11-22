暢所欲玄：十二生肖運程：龍

生肖屬龍的朋友於蛇年的運程雖然一般般而已，但可依靠天喜這粒姻緣喜慶星，在愛情路上，走出一片天。至於其他的運程只是一般般而已，看似蛇年的發展停滯不前，但又不是壞事。

陌越凶星，越過田園阡陌，千篇一律的田園阡陌，令人彷彿置身於陌生環境之中，千頭萬緒的腦袋不知從那處做起。這就是一時的迷茫失憶，令人失去焦點，憂慮的開始，先提醒自己，按部就班，緩急輕重，這八個字，自然找到解決方法。

天煞凶星，是為三煞其一，家中窗外，若向着東南、正東、東北，大忌動土。如見動土，是為三煞之凶，需要窗簾遮蔽。三煞雖凶，但需動土來引發，如沒有動土，不凶。

寡宿凶星，困在家而孤獨之意，香港是全世界工時最長的地區之一，有時間可以宅在家，可以作吉星論。但病符凶星，宅在家休息是正常，如孤寡一個人，沒有人照顧，寡宿病符，就變得可怕，陌越的迷失，好易令人鑽牛角尖。身處人多的地方與交通工具上，佩戴口罩，保護自己，免受病患。

天喜吉星，對於屬龍的朋友是及時雨，添丁嫁娶利桃花，不用多說，脫單會令人不再孤寡寂寞，不會迷失，屬龍的吉祥之處。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅