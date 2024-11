影帝梁家輝近年半退休享受家庭生活,膝下一對孖女梁穎晨及梁靜曦亦已先後嫁作人婦。今年9月「大孖」穎晨喜誕小公主,而年初結婚的「細孖」靜曦昨日亦於社交平台公布造人成功,用英語寫道:「Happy Birthday & Anniversary to my Best friend,Bubby & Baby Daddy﹗」喜悅之情溢於字裏行間。家輝一年內兩度榮升外公,梁家喜事重重。