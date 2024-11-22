台灣女星歐陽妮妮今年6月被男友張書豪求婚成功，9月對外宣布懷有身孕。近日夫婦倆舉辦派對公布BB性別，原來妮妮懷有男胎，她隨即表示希望日後再生一胎，湊成「好」字。妮妮與張書豪事後感動落淚，她更坦言：「希望我可以被我們家兩個男生寵愛着，爭取幫他生一個妹妹。」