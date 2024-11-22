Ian憑歌寄意點醒人 Jer花招百出狂操肌

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年以故事形式串連推出單曲，今次來到最後一首作品《玩偶奇遇記》，將自己的個性投射到一隻玩偶熊仔身上，他希望透過新歌，能給大家一點提醒，讓大家明白生活上並非所有事情都理所當然，好多事都是得來不易。

另一位成員柳應廷（Jer）前日生日，一班好隊友姜濤、李駿傑、盧瀚霆、邱士縉和呂爵安（Edan）陪伴在側，於工作中度過。Edan更特地出Po賀Jer生日快樂，相中Edan還貼心為隊員的嘴巴和眼睛打格，幫他們遮掩素顏樣，令畫面無厘頭又搞笑。而壽星仔Jer亦在自己的社交網限時動態上分享操肌相，見他做掌上壓、引體上升、舉啞鈴，再加上其痛苦表情，就知他有幾落力操Fit身形。

Stanley睇好姜濤蟬聯MVP 至於MIRROR有份參與的《903 AllStar籃球賽》將於明日舉行，第二年參戰的邱士縉（Stanley）對隊長張繼聰的策略及實力均十分信任：「我哋會跟隨隊長嘅策略，派啲後生喺個場不斷跑，逼到對手冇晒氣，我相信佢哋冇得違反大自然定律。」對於今年的MVP，大家都看好上屆的MVP姜濤，Stanley更窩心呼籲粉絲不用擔心姜濤：「放心啦，佢（姜濤）話咗會安全咁打。」