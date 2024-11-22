中娛星動：陷錯綜複雜三角戀 劉亦菲叉足電復工 與林更新續前緣

內地女神劉亦菲休養生息多時，終於結束悠長假期，再夥林更新演出入行以來首部懸疑劇，可謂萬眾期待。而林更新近日被發現暴瘦，可能是配合新劇角色造型，但引來粉絲擔心其健康情況。

劉亦菲自拍畢劇集《玫瑰的故事》後，已有約一年時間未有進組，間中只流出她到泰國旅遊及出席品牌活動的照片，生活悠閒自在。據悉，叉夠電的她即將重啟工作模式，接拍入行以來的首部懸疑劇《近海新生》。值得留意的是，戲中她將搭檔《玫》劇「前夫」林更新，以及「老闆」朱珠等演出，伊能靜老公秦昊亦會加入鬥戲。

暴瘦嚇親粉絲 據悉，《近》劇講述平靜的小鎮突然發生命案，隨着調查逐漸揭開真相。劉亦菲扮演外柔內剛的心理醫生，不僅要處理案件，還要應對與丈夫岌岌可危的感情，秦昊則扮演其情人，三角關係錯綜複雜。《近》劇由「白玉蘭獎」最佳導演辛爽領軍，這也是他繼劇集《漫長的季節》及《隱秘的角落》爆紅後的新作，構成懸疑三部曲，難怪消息一出即引起劇迷熱議。

粉絲得悉劉亦菲將再與林更新合作後，搞笑留言：「等等，還沒原諒方協文（林更新《玫》劇角色名字）欸！」至於最近攻讀上海戲劇學院博士學位的林更新，獲老師誇讚出勤率很高，絕對是好學生，他又不時於校園內被同學要求合照，令校園變成追星現場。未知是否因為學業事業兩兼顧，日前他被網民拍到身形暴瘦，身高1米86的他，看起來只有約60公斤，令人擔心，但亦有粉絲推測他可能是為新劇角色刻意減磅。