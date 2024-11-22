獨家訪問：「處女黨」齊腳歡聚 鍾嘉欣全家來港過聖誕 等好角色再拍劇

鍾嘉欣（Linda）下星期於佛山開演唱會，日前秘密返港的她，與「處女黨」成員約會，難得齊人更為李亞男及岑麗香慶生。Linda透露一家人將留港歡度聖誕，對於網民望她快開劇，她坦言亦等待一個好角色。

藝人鍾嘉欣日前秘密返港，更相約好姊妹岑麗香、苟芸慧、李亞男、王君馨等「處女黨」成員相聚，5位人妻婚後各有各忙，加上Linda在加拿大生活，李亞男則經常留在內地，相約齊人見面並不容易。今次難得「合體」，席間更齊齊為亞男及香香慶生。

Linda今次返港主要為11月29日起一連3場的內地巡迴演唱會作準備，之前廣州站反應相當好，今次佛山站的門票亦早已售罄，她昨日接受本報獨家訪問時說：「我仲有8日就開演唱會，要進入狀態，準備好自己，今次細B、爹哋媽咪都有同我一齊返香港，好開心，嚟緊我啲仔女、老公都會喺加拿大返嚟，今年會一家人喺香港過聖誕，老公都好想返嚟探親，因為佢好多親戚喺香港，我哋已經好耐冇全家一齊返港，之後有時間都會去吓旅行。」

連唱3場過足癮 說到佛山演唱會由1場加開至3場，她開心表示期待跟歌迷見面：「我會好畀心機做好個騷，3場真係好難得，我都冇諗過，好感恩，希望藉住呢3場機會發放我嘅正能量，我真係好鍾意唱歌，一定過足癮。」說到很多網民期待她再拍劇，她說：「耐心地等待緊一個我好鍾意又適合我嘅角色。演戲、唱歌表演都係我仍然好鍾意做嘅事，希望適當時候我可以出番嚟，呢個係我一個使命，我一直想延續落去，都耐心等緊一個鍾意嘅角色同劇本。」