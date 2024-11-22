狂食類固醇「急救」 容祖兒喉嚨結繭 失聲未斷尾

天后容祖兒在九龍塘出席聖誕活動，講到在內地演出發生失聲退票風波，她指因細菌入喉嚨，引致水腫、發炎而失聲，已經吃了很多類固醇，更令身體變虛弱，但至今仍未痊愈，希望歌迷能體諒。

樂壇天后容祖兒與樂隊Locksmiths開鎖佬昨晚在九龍塘出席以日本人氣公仔作主題的聖誕揭幕活動。祖兒現身吸引大批粉絲企滿商場支持。她表示因歌迷覺得該公仔嘴仔肥嘟嘟很似她，所以送了不少給她，亦因而促成今次活動的緣分，她對在場歌迷說：「冇你哋，我冇今日。」

祖兒月初為內地節目《聲生不息．港樂季2》錄影時，因身體不適失聲，但不想歌迷失望，照原定計劃往懷化及家鄉江門出席音樂騷，未能獻唱的她只能上台親身鞠躬道歉。近日她終可以開聲，日前在廣州出席音樂活動，但昨晚受訪時坦言還未痊愈，對於未能以百分百最佳狀態錄影《聲》也感遺憾：「往往滿滿嘅期待，總會有少少枝節，可能上半年有啲忙，同埋去到某個年紀，一病就病好耐，好難康復，同埋一病就搞我喉嚨。今次係細菌入咗喉嚨，引致水腫、發炎，已經困擾咗1個月，醫生話最好唔好講嘢住，同埋有個小小嘅繭，但係都冇理，已經食咗好多類固醇、好多藥，食到我依家都手軟腳軟，成個人虛弱晒，但冇辦法，要及時壓制住佢，醫生話最耐可能3個月先好番，到時個節目都已經完咗，所以要同時間競賽。」

抱恙為蔡卓妍慶生 講到早前因失聲未能演出，她無奈說：「我唔做，其他歌手都做咗，我只可以出席同say sorry，知道有好多歌迷長途跋涉嚟到，都好體諒，但唔係所有都係我嘅歌迷，所以會有唔同聲音。」說到當時有歌迷嗌退票可感到不開心？她說：「又冇，我都理解嘅，亦都希望佢哋會理解我。其實點樣去做都唔會係最啱，已經將傷害性降到最低。」她承諾康復後希望有機會以最好狀態在當地開騷。

祖兒又指每年一病，令她意識到要多關心身體，現在除了《聲》也暫時不接新工作，又透露曾為失聲流淚，有睇中醫、西醫及專程到南京針灸。此外，祖兒日前回港失住聲為蔡卓妍預祝生日，並考慮稍後到英國找在當地開巡唱的Twins。