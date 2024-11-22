娛樂

林襄一拖二泰國放「峰」

林襄（中）孖好友換上水着大騷Body！ 林襄（中）孖好友換上水着大騷Body！
林襄（中）孖好友換上水着大騷Body！
台灣啦啦隊女神林襄人氣高企，工作冇停過手的她，日前難得抽空與好友雅涵、琳琳去泰國度假輕鬆，更在社交網晒出多張解放雙峰的性感比堅尼相，呼之欲出的導彈胸及深不見底的事業線，引來不少網友留言：「漂亮水女孩」、「注意到泰奶了」、「不敢直視。」
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