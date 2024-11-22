娛圈單打：台慶三大仙氣女 唔使賣奶照上位

TVB台慶引發不少話題，證明大台始終係大台，地位無法動搖。好啦，除咗一眾囡囡拋胸賣奶，令好色之徒欲罷不能，亦不能不提，仍然有女藝人拒絕加入倒奶戰團，寧願以脫俗氣質取勝。本欄睇勻全晚，嚴選3位仙氣代表，唔知啱唔啱看官心水呢？

第一個就係萬千男士心中女神張曦雯！Kelly當晚率領一眾小花表演舞蹈，雖然舞衣係小背心加熱褲，但毫無低俗感覺，反而仙氣逼人，尤其一條結實小蠻腰、一雙逆天大長腿，再配以一頭瀑布般的長髮，載歌載舞令人賞心悅目。靚到咁，真係好犯規囉！

第二位仙氣人物，就係被網民譽為TVB最美花旦嘅蔡潔！佢以裸色入膊晚裝行紅地氈，半條線頭都唔露，主打一雙白滑美腿，頭上綴以長綢緞，猶如古裝劇裏仙氣飄飄嘅仙子！不過更令人欣賞還在後頭，伊人臨尾抽中電動車大獎，當時換上一襲白色長裙，胸前以打交叉作設計，同樣係波光不露，卻將勝雪肌膚及穠纖合度嘅曼妙身材表露無遺。

最後一位仙女，就係純過蒸餾水、以A0著稱的郭柏妍啦。儘管其白色晚裝裙係Deep V設計，但小妮子沒有刻意谷胸營造波濤洶湧效果，顯得非常自然，仲好配合佢純純兔嘅形象，一樣令觀眾眼前一亮。

所以話啫，唔係露得多就等於好睇，有時太過暴露，反而唔矜貴兼唔值錢。講到尾，穿衣都係要配合場合同個人氣質。咁當然，作為奉旨免費𥄫嘢嘅麻甩仔，囡囡賣奶，梗係多多益善啦。畢竟，囡囡太多，仙女太少，唔係人人可以唔行性感都出到位㗎！