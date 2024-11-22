獨家專訪：無懼對戰黎耀祥陳豪 蕭正楠爭視帝拒受讓：要贏得轟烈！

蕭正楠近日憑台慶劇中一人分飾三角的精湛演技，再次成為視帝熱門人選，他坦言對獎項有一定野心，但面對陳豪、黎耀祥等強勁對手，認為要贏就要贏得夠轟烈，不需任何人讓賽。

藝人蕭正楠（阿蕭）於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中展現精湛演技，一人分飾三角，三個角色性格南轅北轍，演繹上甚具挑戰，不過他演得相當到位，每個角色都鮮明突出，明顯花了不少工夫，亦獲網民力推為今年視帝。

面對強勁的對手們，阿蕭接受本報獨家專訪時謂：「因為之前啲角色冇今次咁鮮明，可以滿足到鍾意比較張揚角色嘅觀眾，所以都希望會攞到啲嘢返嚟。」當提到成功入圍就要面對陳豪、黎耀祥等強勁對手時，他即笑言：「通常都係呢啲對手，每一年公司最揼本、最有戲味嘅戲多數都搵呢幾位同事去做，其實大家對咗10幾年，都唔覺有咩特別，當然其他同事攞獎都開心，但如果畀到自己嘅，我覺得我可以同身邊人講聲多謝，因為呢10幾年好多人都幫緊自己，所有嘢都得來不易。」

Ready好做爸爸？ 他又謂去年第一次成功入圍視帝最後5強已經喜出望外，坦言對獎項有野心，會希望自己有份參演的劇集能夠在一眾劇中突圍而出，不過他亦強調不希望有讓賽的事情發生：「講真呢個獎要靠讓，咁有乜好，要人讓就唔精彩，要贏就要贏得夠轟烈，大家出盡全力去爭先實至名歸。」今次在劇中不乏打鬥場面，他透露每次拍打戲都逃不過受傷的命運：「打完擦傷咗好平常，咁多年都慣啦，好似唔傷就未做到盡咁。」

提到太太黃翠如懷孕，問他心態上可準備好做爸爸？阿蕭笑言未知：「未做過爸爸我真係唔知自己Ready未，只不過見到小朋友會鍾意同佢有互動。」又指夫妻二人好喜歡跟孩子玩，亦受他們歡迎，笑言孩子會感受到大人的喜愛從而願意敞開心扉交流。他笑言自己的行為有時亦像孩童一樣，所以太太會把他當「囝囝」一樣湊：「去超市，我自己會跑去薯片嗰個位，跟住翠如就會喺後面睇住我，可能呢個就係我哋夫妻相處之道。」

另外，《巾》劇今晚大結局，監製方駿釗日前受訪亦大讚阿蕭的躍進及蛻變：「我覺得佢做得好好，三個角色都演得好清楚、到位，今次佢好實在話畀我知佢係一個演員，三個角色表面好大反差，但佢演邊個就似邊個，好似上咗身咁揮灑自如。」