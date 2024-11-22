獨家專訪：金馬大熱 摸清對手 張震演戲若有似無 抽離成功再爭帝

金馬獎舉行在即，曾經稱帝的台灣型男張震成為今屆大熱，接受本報獨家專訪時大談賽前感受。他直言演出今次的入圍作《餘燼》難度不小，因要「無招勝有招」！他又坦言已看過其他幾位入圍者的作品，實行知己知彼。回望過去的演藝路，他認為最難跨過的一次是拍攝電影《吳清源》良久未能抽離，用了不少方法才擺脫角色。

第61屆台灣金馬獎將於明日在台北流行音樂中心舉行，今年影帝之爭有《春行》的喜翔、《白衣蒼狗》的Wanlop Rungkumjad、《漂亮朋友》的張志勇以及《看我今天怎麼說》的游學修，各有亮點，但論到呼聲最高，當然要數已是第5度入圍金馬獎最佳男主角獎、2021年憑電影《緝魂》奪下首個金馬影帝獎座的張震。他憑《餘燼》角逐獎項，片中飾演資歷豐富的偵查隊小隊長，有不少內心掙扎戲。有指今次的角色與《緝》片的檢察官有不少共通之處，張震卻指兩個角色並不一樣，演《餘》片難度更高：「看劇本的過程中，角色很容易就變成說書人的立場，他很頻繁的出現，但又不能讓觀眾覺得很無趣，怎麽樣勾起觀眾的興趣，平衡起來有難度。這次拍攝用了一種最放鬆、最沒有表演的表演來完成拍攝，大家會看到一個非常生活化的張震。」談到得獎信心，他笑言：「獎項大家機會是一樣的。每一位被提名的演員都很棒，我有看過他們的預告，也非常期待可以看他們入圍的電影。」

湯唯捧場兼任攝影師 回望過去的演藝路，張震為了拍《一代宗師》向八極拳武術傳人拜師學藝，更在「神槍盃八極拳大賽」中奪得一等獎；為了演《緝》片的患癌檢查官，他又銳意減磅，被網民封為「戲魔」，對於這個稱號，他表示：「還沒有到『魔』，我很習慣於這種表演、代入的方式，覺得可以把角色演得更加真實。（試過難以抽離？）也有，演《吳清源》的時候，3、4個月幾乎每天都在過吳清源老師的生活，到拍完戲的那一天蠻不知所措的，很茫然。所以找了很多的方式，比如去旅遊或者是做些自己很想要做但還沒做的事情，通過這些事情，慢慢回歸到自己。」

張震圈中人緣甚佳，跟舒淇、馮德倫、名導王家衛等都是好朋友，早前他在內地為賴聲川的話劇《江/雲．之/間》演出，湯唯就特地去捧場，更充當攝影師為台上的張震及賴聲川拍影片及上載至社交平台，不停調整鏡頭，相當講究！問到會否覺得在圈中收穫的友誼，是演戲以外的一份大禮物？張震說：「我不是很常跟朋友聯絡的人，因為大家都很忙碌，可以見面的時間不多，但再次見面或一起工作還是會很親切、很開心。公司裏同事們也是非常好的朋友，一路以來受到他們幫助非常多，非常的溫暖。如果一定要講一個人的話，就是『澤東大家長』王家衛導演了，無論生活上或是工作上，他都給我很多的幫助，能夠跟他們一起工作，是件非常幸福的事情。」