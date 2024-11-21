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Express
28歲英國女星Florence Pugh於網台訪問解釋為何27歲時雪藏卵子，是由於她去年發現自己患有多囊卵巢綜合症與子宮內膜異位症，兩者都會影響生育。
韓劇女王孔孝真與長腿男神李敏鎬主演的tvN新劇《問問星星吧》已於去年4月拍畢，電視台昨日宣布劇集已落實於明年1月4日開播，並公開兩人身穿太空服的劇照。
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