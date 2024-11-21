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Kim賣內衣掀搶購戰 癱瘓網站
美國真人騷女星Kim Kardashian推出自家內衣品牌與意大利時裝名牌合作的新款豹紋主題內衣系列，她在社交網站分享親身上陣的模特兒照，大晒火辣身材。內衣於網站開賣後，大量網友湧入搶購，令網站一度癱瘓，認真誇張！
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