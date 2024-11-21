見面會預告出新碟 Lisa聲沙頂硬上跳唱冧港迷

韓國人氣女團BLACK PINK的泰籍成員Lisa前晚在香港亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會，當晚聲沙的她坦言狀態不佳，但仍落力跳唱和送禮物冧粉絲，最後她更率先向港迷預告將推出新碟。

Lisa本月11日展開首個個人亞洲巡迴見面會，在短短1周舉行5場演出，日前舉行的高雄見面會僅80分鐘，全晚只唱5首歌，引起台迷不滿。而前晚在亞博舉行的香港場是今次巡迴見面會的尾站，見面會連最後播放影片的時間亦剛好是80分鐘。

當晚她以黑色露腰裝襯短打和毛毛長靴性感現身，例牌大晒小蠻腰和長腿，她先用英文說：「What's up Hong Hong？Are you ready？」之後便唱出《LALISA》，唱畢後便和粉絲打招呼，聲沙沙的她坦言喉嚨狀態不佳，她又回想曾在同一場地與BLACK PINK隊友開騷，所以特別興奮：「好掛住佢哋！」她在品嘗地道美食的環節試食了一口菠蘿包，她亦似乎食得十分滋味，更說：「我想陣間再食多個。」

「香吻Tee」拋落台送大禮 當晚的衣着主題是花，5名在騷前紅地氈環節脫穎而出的粉絲獲邀上台，最後由來自泰國的粉絲獲得最多掌聲勝出，Lisa與勝出粉絲影拍立得及送上簽名碟，而其餘4名粉絲亦獲送贈簽名碟，其後Lisa向台下粉絲派福利，將親吻過的白Tee拋到台下。Lisa賣關子指見面會尾段會有驚喜，叫大家不要離場，而活動結束後現場播放影片，最後有「ALTEREGO」和「02.28.2025」的字句，騷後事務所亦預告她將於明年2月28日攜大碟《Alter Ego》回歸樂壇。

另一位BLACK PINK成員Rose昨日出發往日本參加《MAMA音樂頒獎禮》，早前盛傳與她合唱洗腦Hit歌《APT.》的美國天王Bruno Mars亦會參加盛會，粉絲都期待可以看到2人同台演出。至於將為在美國舉行的《MAMA》擔任主持的男星朴寶劍亦於昨日現身機場出發前往當地。