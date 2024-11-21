藝人歐倩怡5月宣布與視帝郭晉安離婚，之後自爆等錢使，要賣車慳錢，兼密密到電視台開工。近日，她便為HOY TV新一季節目《健康關注組》進行拍攝，並分享化妝照片，大方晒出素顏照。相中，歐倩怡的皮膚狀態不俗，緊緻又鮮少瑕疵，看來保養得宜。她對於開工表現興奮，發文表示：「新一季『健康關注組』嘅拍攝開始啦。」