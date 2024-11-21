爸爸甄子丹嚴格把關 甄濟如後生唔心急 戀事擺一邊

歌手甄濟如（Jasmine）和張馳豪（Aska）昨日接受電台訪問，Jasmine最近忙於宣傳首支廣東歌《次次》，近日更在慈善活動中獻唱，她自言現場演繹時沒有太緊張，因為歌曲風格本身都相當舒服。廣東話麻麻的Jasmine表示自己完全能聽得明白，但對話就要加強練習，學好廣東話亦是自己目前首要推進的事情。笑問可會結識一位「港男」學好廣東話？她則笑說：「冇時間，好忙。（男朋友係咪好難過到好打得嘅爸爸甄子丹嗰關？）唔知呢，都有可能，哈哈。」

張馳豪推首支英文歌 Jasmine原來屬「A0」女生，還沒有拍過拖，她稱現在只想努力工作，不心急戀愛，她說：「我只係20歲，都仲好細個。創作就可以用朋友嘅經歷、睇電影去彌補。」談到韓國女團BLACK PINK成員Lisa前晚在港開騷，她指因工作而無緣欣賞，但會視對方能唱善跳為學習目標。

至於同場的Aska指與Jasmine因在無綫的音樂節目中合作而認識，相當欣賞對方的音樂才華，希望以後可以有機會聯合創作。他又透露將推出《宇宙逃生口》英文版歌曲，此曲成為他第一首面世的英文歌，隨後亦要為音樂微電影進行拍攝。