衛詩雅笑未婚夫冇情趣 講情話變數面紋

女星衛詩雅明年將與醫生男友拉埋天窗，陸續收到重量級賀禮，身家豐厚的男星關智斌答應金飾嫁妝任她揀，她就戲言恨收樓，而一向工作至上的她，認為繼續有戲拍就是最好的結婚禮物。

衛詩雅（Michelle）昨日與陳凱琳出席美容頒獎禮，一身閃爆裝束，明艷照人，她指與主演電影《破．地獄》票房大收，心情特別好有關，又自讚一向皮膚好，因未婚夫是醫學美容醫生，對她的皮膚檢視有很高標準，Michelle說：「同佢深情對話，佢就研究我有冇多條紋。」又自爆拍《破》片時被要求素顏上陣，導演卻誤會她偷雞化了妝：「以為我化咗淡妝，仲鬧化妝師，化妝師用紙巾抹我塊臉真係冇顏色，導演先信。」最後反要化妝硬加上「黑眼圈」入戲。

她透露完活動後便去繼續謝票，已謝票超過100場。她表示在社交平台收到很多網民留言分享生死經歷，感覺幫助大家尋找感情出口，每次看到留言都眼濕濕。問到成為千萬票房女星，出活動有否加酬勞？她笑言冇加價，有指老闆送樓給導演，問她是否也想收樓？她即叫好，之後表示收到老闆送贈鑽石頸鏈做結婚禮物已很開心：「其實開戲有我個名已經好開心，對我嚟講拍戲係最開心。」

關智斌豪送嫁妝 另外，日前她與師兄關智斌（Kenny）以代言人身份到珠寶店試戴首飾，獲Kenny豪言讓她任揀嫁妝。被問到未婚夫送過甚麼禮物時，她表示曾收積木車作生日禮物，對方表示因自己很喜歡這架車，希望她代砌。Michelle又表示會主動向男友送抱：「佢冇我咁正能量，所以我見到佢我會攬住佢，同佢講有研究顯示情侶攬8秒，身體會分泌一樣嘢令你開心，攬住佢係我嘅love language。」Michelle又在社交網披露有個「小朋友」已經6歲，原來是指6年前開了網上頻道，開始KOL身份。