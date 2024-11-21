早起特訓 教囡囡叫媽咪 連詩雅風水屋旺丁 生兩個未夠

連詩雅跟TVB的「星夢」已經約滿，回復自由身的她昨日為HOY TV玄學節目擔任嘉賓。師傅指她所住的「風水屋」旺丁，建議她多生幾個，她也毫不抗拒：「依家覺得生兩個係唔夠。」

歌手連詩雅（Shiga）昨日在北角為HOY TV節目《見招拆招風水局之佈局》擔任嘉賓，Shiga原來已經與無綫的星夢娛樂約滿，回復自由身，故能亮相其他平台。講到可希望與老公陳家樂一起拍攝電影？她笑說：「唔抗拒工作上合作，但試過拍劇感覺有啲怪，因為做一對有感情戲又好怪，唔係一對望住對方同第二個又好怪。」雖然已做媽媽，但她指老公也不會阻止拍攝親熱戲，笑言到時他不看就可以了。

子女宮好啱生仔 Shiga指屋企現在有了囡囡，將來也可能考慮搬屋，講到可會趁機找師傅搵間風水屋？她說：「我依家間屋已經有搵師傅睇，師傅話我哋間屋旺丁，估唔到咁快就有BB，都有問師傅我幾時發達，大紅大紫，佢話我子女宮好啱生仔，最好生多幾個。（生多幾個？）最少兩個，有諗過更多，自己好鍾意小朋友，同埋未去到搵學校嗰啲辛苦階段，依家見到個女咁得意，覺得兩個係唔夠。依家每朝都要早起身過老公，訓練個女叫媽媽，但係個媽字係比較難發音，所以應該會叫爸爸先。」

馬國明唔搵風水屋 講到好友黃翠如公布喜訊，Shiga戥她開心，近期頻頻與翠如聯絡分享安胎心得。問到可知道翠如曾經歷小產之痛？她說：「都知道，但係冇特別問，每個人遇到唔開心，都需要時間沉澱同埋空間，我哋3姊妹有事都會自己主動講。」

此外，馬國明被指搬風水屋望「造人」成功，前晚他出席無綫台慶時否認說：「係因為租約期滿畀人趕走，希望今次可以住耐啲，生B就隨緣啦，唔會搵風水屋，亦唔喺屋企擺風水陣。」