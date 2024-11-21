硬撼MIRROR四子爭獎 張敬軒出動「人生大事」 發功拉票

歌手張敬軒開始為樂壇頒獎禮「發功」，進入拉票及宣傳期，而昨日公布名單上他已成功躋身8強，認真飲得杯落！身為「樂壇社工」的他，近日為長輩病情集氣，獲數萬人回應，教他相當感動。

張敬軒去年於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中擊倒MIRROR成員姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）「封王」，今年集中火力於音樂事業上的他，雖未如往年般親自「落區」派宣傳單為爭獎造勢，但近日已開始發功！日前他於演唱會後出擊，手持印有「延續感動時刻，請繼續投票支持張敬軒」的海報，呼籲現場粉絲說：「請大家投下寶貴嘅1票畀我，如果我今年能夠上台，我會有大事宣布，人生大事嚟嘅。」

而昨日《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》公布8強名單走勢，「我最喜愛的男歌手」方面，軒仔成功再下一城，與周殷廷、林家謙、姜濤、呂爵安、陳卓賢及Anson Lo等入圍。女歌手方面，李幸倪、陳凱詠、邱彥筒、Serrini、sica、陳蕾及雲浩影等暫時脫穎而出。至於「我最喜愛的組合」，COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR及RubberBand等入圍。

為長輩集氣 另外，軒仔日前接獲不幸消息，身邊一位長輩染病急需各界打氣，他在社交平台發文：「我有位好親愛好親愛嘅長輩好需要集氣祝福，佢對我恩重如山，如果您行過路過，可唔可以留低我一個紅色心心喺度，我願意用我嘅幸運以及我所得到嘅愛，去換佢呢一關要打勝仗，衷心多謝大家！」12小時內獲得逾3.4萬個Like，教他相當感動。