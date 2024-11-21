現身荷里活廣場預熱聖誕 陳家樂學做小朋友 重拾簡單快樂

藝人陳家樂昨日現身荷里活廣場的聖誕主題粉紅遊樂園，與日本超人氣角色P助與粉紅兔兔齊齊提前迎聖誕。作為新手爸爸的家樂，期望帶着愛女周圍走走，感受聖誕氣氛。

陳家樂昨日現身荷里活廣場，當中的聖誕主題粉紅遊樂園聯乘了日本超人氣角色P助與粉紅兔兔，可愛氣息滿瀉。作為新手爸爸，家樂一提到家中愛女即展露笑容，自認升呢爸爸後變得容易感到開心：「我會代入小朋友嘅角度睇嘢，因為小朋友開心其實好簡單，反而有時諗太多只會令自己情緒低落。」又言在照顧孩子上，與太太連詩雅甚少有分歧：「因為我哋時間分配上好好，會有屬於自己嘅私人時間，當太太要休息就由我去照顧。」提到首次一家3口過聖誕，他就指會帶女兒四出走走，感受聖誕的快樂氣氛。

無懼醜照流出 至於太太連詩雅正在逐步復工，問到二人可會夫妻檔拍劇？家樂就表示雙方的現實關係太親密，觀眾不容易投入到角色之中，若然不是飾演同一條故事線會比較好。另外，提到近日被「追星怪」突襲自拍，網上流出了他的「炒車相」，對此家樂指出道以來都有不少這些情況，加上當日環境是戶外公開的，所以已經預料會有人找他拍照，亦不介意自己的醜照流出，但如果平時私底下在街上偶遇，會希望粉絲先詢問自己意見，得到同意後再拍照。