台慶大合照 卡士見真章 高海寧成功升呢 與視帝后睇齊

台慶前晚以全台大合照作收尾，視帝、視后向來位列第一排，但高海寧、張曦雯盡顯地位，獲公司安排在首排中間位置，「升呢」的高海寧開心謂：「都係最中間嘅一次。」而5月座駕被水浸而報銷的蔡潔抽到汽車大獎後謂：「好似畀番架車我咁。」

無綫前晚舉行一年一度的《萬千星輝賀台慶》，全台藝人盛裝出席，雖然一眾花旦於紅地氈擺明讓賽，任由來勢「胸胸」的小花們搶鏡，但去到最尾全台大合照才能見真章。從大合照的排位所見，一眾視帝陳豪、馬國明、陳展鵬、譚俊彥，以及視后胡定欣、林夏薇等都站於前排中間位置，而C位則是汪明荃。不過，近年擔演多個大劇的高海寧（高Ling）亦成功「升呢」，跟視帝、視后同級數，排在馬國明、陳展鵬中間，至於在台慶多個環節中擔大旗的張曦雯亦明顯受到重視，站在譚俊彥旁邊，上位小生羅天宇和蔡潔亦「升級」現身第一排。高Ling事後接受本報訪問時開心謂：「都係最中間嘅一次，好開心，自己會繼續努力，最緊要係不斷有進步。」

蔡潔座駕「失而復得」 此外，眾星最期待的抽獎環節中，今屆落選港姐鍾翠詩贏得43萬銀行存款及獎品，總值超過50萬，成全台最幸運之星。鍾翠詩事後坦言意想不到，因過去一直沒有抽獎運，她笑說：「可能會投資買股票，但其實自己都唔識嘅，或者會買吓六合彩。」

至於奪得價值28萬元電動車的蔡潔，5月駕車時遇上暴雨被困，愛車更因此報銷。已買了新車的她，前晚再贏得電動車，她表示：「感覺好神奇，好似畀番架車我咁。」而蔡潔昨日再接受本報訪問時謂：「我未決定點處理架車，會唔會養多架車我都諗緊，其實唔係好捨得賣咗份獎品，因為係運氣嚟，等我再諗吓先。」而上年抽到現金獎的郭珮文今年抽中2萬多元的利是，司儀朱凱婷上前祝賀時，重現去年麥美恩向郭珮文使出的「夾胸攬」，二人不斷跳動，令郭珮文瞬間Big爆胸！