34C性感「DJ女神」樂宜身材火辣，她亦相當識做經常在社交網晒靚相，讓網友眼睛大吃冰淇淋。近日她分享多張性感照，她穿上肉色比堅尼在海邊岩石上大擺誘惑甫士，散發野性美，綁帶設計完全包不住其豐滿身材，導彈胸及纖腰一覽無遺，又轉身行「股」惑，渾圓美臀的曲線亦相當搶眼。