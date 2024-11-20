一年前發婚紗照「預言」成真 岡田將生高畑充希真的結婚了！

日本35歲男神岡田將生宣布封盤，昨日驚爆撻着合作拍劇的女星高畑充希，並發聯名信宣布閃婚：「從好友升呢夫妻！」令劇迷相當驚喜，難怪準新娘上周出席活動時春風滿面，原來人逢喜事！

日本32歲女星高畑充希大前年與拍拖4年的男星坂口健太郎分手後，一直未有新戀情傳出，去年11月22日，她趁日本「好夫妻日」，在社交網上載與岡田將生的婚照，惹來閃婚疑雲，但原來當時只為宣傳合演改編漫畫的串流日劇《1122》，沒料到事隔1年，兩人真的拍劇撻着，昨日更宣布閃婚，令一眾劇迷驚喜萬分，紛紛留言送上祝福！

兩人在今年6月上架的《1122》中首度合作扮演夫妻，拍攝期間經常一起交流而變得熟落，至今年開始交往。昨日雙方同步在社交網上傳聯名聲明報喜，透露將由好友升呢夫婦，互相扶持，繼續努力向大家呈現更好的作品。他們未有透露婚期，但消息指雙方早已見過家長，高畑亦已拜託品牌為她準備婚紗及禮服。

高畑於今年6月宣傳劇集時，曾表示結婚是很美好的事，令人憧憬，又直言拍攝該劇後，令她對結婚的想法更實在。而她上周三盛裝出席高級珠寶品牌在東京丸之內店的聖誕亮燈活動，Deep V上陣晒閃鑽的她，因好事近而更顯容光煥發。

韓國鐵肺歌后Ailee報喜 另一邊廂，曾獻唱神劇《鬼怪》主題曲的韓國鐵肺歌后Ailee亦於同日報喜，宣布將於明年4月20日下嫁曾參演韓國綜藝節目《單身即地獄》的32歲崔時訓。據悉雙方經朋友介紹認識，交往約1年，Ailee隨後在粉絲平台報告婚訊，大讚未婚夫值得依靠，亦很照顧、理解和包容她，故決定一起共度餘生。