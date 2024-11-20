暢所欲玄：蛇年嫁娶吉日（中）
農曆五月：初一（西曆25年5月27日）沖虎、初二（5月28日）沖兔、初三（5月29日）沖龍、初五（5月31日）沖馬、初六（6月1日）沖羊、初十（6月5日）沖豬、十二（6月7日）沖牛、十三（6月8日）沖虎、十五（6月10日）沖龍、廿一（6月16日）沖狗、廿七（6月22日）沖龍
農曆六月：初二（6月26日）沖猴、初七（7月1日）沖牛、初十（7月4日）沖龍、十五（7月9日）沖雞、十九（7月13日）沖牛、二十（7月14日）沖虎、廿七（7月21日）沖雞
農曆閏六月：初一（7月25日）沖牛、初四（7月28日）沖龍、初九（8月2日）沖雞、初十（8月3日）沖狗、十八（8月11日）沖馬、廿一（8月14日）沖雞、廿三（8月16日）沖豬、廿四（8月17日）沖鼠、廿八（8月21日）沖龍
農曆七月：初一（8月23日）沖馬、初四（8月26日）沖雞、初九（8月31日）沖虎、十三（9月4日）沖馬、十四（9月5日）沖羊、十八（9月9日）沖豬、二十（9月11日）沖牛、廿一（9月12日）沖虎、廿六（9月17日）沖羊、廿九（9月20日）沖狗、三十（9月21日）沖豬
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