娛樂

毛舜筠牛一 「自己人」送抱
藝人毛舜筠早前生日，獲陳茵媺、趙希洛、徐榮及張達倫為她慶生，眾人送上生日蛋糕及合唱生日歌，氹得毛舜筠笑逐顏開，還跟各人逐一攬攬以表謝意。由於他們多年前曾合作處境劇《畢打自己人》，即時掀起網民的回憶殺，有網民指如果《畢》劇男主角黎耀祥都在現場就完美了，又希望「祥毛」能再合作拍劇。
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