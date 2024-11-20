拍出香港情懷 辛苦都抵 陳偉霆現身谷劇 負傷被圍

William的出現哄動全場，卻被發現步伐緩慢，原來是健身過度令腳部受傷所致。席間他不單為導演充當普通話和粵語翻譯，又透露將接演劇集《老九門2》，尚要留守內地繼續開工。談到《太》劇拍攝過程，因要帶出香港情懷，團隊幾乎走遍港、九及新界取景，不過William自言很值得。當問到角色與本人的最大差別時，他搞笑答道：「我沒有女兒，亦沒有老婆。」