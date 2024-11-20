獨家訪問：吳若希唔入流冇份唱 吳業坤露肉開騷 為胡鴻鈞招親

歌手胡鴻鈞和吳業坤組成「KK限定」開騷，講明聲色藝全向歌迷派福利，更有「出賣朋友」環節，互爆相識14年以來「陰毒史」，當中最特別是加插「招親大會」，為Dry足多年的胡鴻鈞脫單。至於嘉賓方面，兩人的共同好友吳若希不在名單上，竟因她「不入流」！

胡鴻鈞（Hubert）和吳業坤相識14年，終於有機會合體開騷，演唱會將於下月8日假麥花臣場館舉行。日前受訪時，Hubert提議組合名可以叫「KK」，因為二人的英文名都是「Kwan」。吳業坤表示想帶住組合名舉行巡唱，不過只屬期間限定，而合體騷將撇開個人騷的元素，全方面向粉絲派福利。

兩人屆時必定出盡渾身解數，Hubert力推吳業坤的肉體：「可以睇吓坤坤嘅成長囉，（咁你唔露啦？）我從來都唔行呢條路線嘅，角色亦不同，佢係視覺，我係聽覺。」而吳業坤也樂於「露肉」，一年露一次的他謂：「都要啦，又準備唔食嘢，睇吓減到幾多磅。」

台上攬攬試老婆反應 吳業坤曾自爆和Hubert關係親密，連日籍太太濱口愛子也呷醋，他重申太太只是搞笑，還突發奇想叫Hubert在騷上攬攬他，測試老婆的反應，Hubert則反問：「佢都唔會有咩反應，唔通佢衝上台？」問到吳業坤可有日本女孩介紹給Hubert？諗頭多多的他提議舉行巡唱，但每站都增設招親大會，又覺得Hubert最適合自主及智慧型的女生。Hubert則指對感情事隨緣，問可有人追求？他說：「講出嚟好瘀，係冇囉。」

談到嘉賓名單，Hubert無情透露吳若希不在他們考慮之列：「佢未入到今次嘅主題，雖然我哋係好Friend。」吳業坤再踩多腳說：「佢唔入流，因為我哋想請『巨聲幫』啲朋友，例如林欣彤、陳國峰等。」至於許廷鏗（Alfred）可在邀請之列？吳業坤則謂會廣發英雄帖，問到二人是否跟Alfred疏遠時，他就覺得是時機問題，直指Alfred有自己公司，工作很忙。