身材升Cup 容光煥發 麥明詩挺巨肚踩高踭 豪言追多個

本報日前率先爆料麥明詩懷孕5個月，昨日肚凸凸的她上圍升Cup，性感現身活動，她透露懷孕後重了15磅，現時每天吃5至6餐，預產期是明年3、4月，更揚言會追多個。

「十優港姐」麥明詩昨日在將軍澳出席活動，年初結婚的她近日盛傳「造人」成功，甫現身就親自公布懷孕5個月。她以低胸連身裙肚凸凸示人，身材也升Cup不少，但貪靚的她仍穿上5吋高踭鞋，拍照時大擺心心甫士，容光煥發，她說：「知道有BB嗰一刻都好開心，係上天祝福，會好好珍惜，但心情亦有忐忑，因為係好大嘅責任，仲有幾個月時間會準備好自己，安排好屋企，用妥善嘅方式迎接新挑戰。」

麥明詩受訪時故作神秘，表示暫時未知BB性別，但認為男女也沒有所謂，因已計劃會追多個。問到是否打算三年抱兩時，她說：「多一個，小朋友會開心啲，但要睇緣分同福氣。」她又指懷孕過程不算辛苦，初期會嘔吐，比較攰，較難平衡工作，明白媽媽實在了不起。

老公攞定假陪產 問到飛機師老公盛勁為知道將做人父的反應，麥明詩笑說：「老公好開心，我哋都係隨遇而安，雖然有計劃，但也不敢計劃得太多，都算係順利發生。」她透露預產期明年3、4月，將會是蛇B，老公已經攞定假迎接小生命。

麥明詩又指媽媽得悉將做婆婆後超開心，又提醒她不用想太多，而任職整形外科醫生的哥哥笑言若她產後未能收身，可出手幫忙。麥明詩又透露老公相當緊張她的身體，透露懷孕後肥了15磅，現在每天吃5到6餐，希望營養也落在BB身上。