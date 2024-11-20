獨家探班：陳思圻狂野出招 壁咚啜爆敖嘉年

由多位前無綫藝員合作的HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》近日正式開拍，「細龍太」陳思圻狂野演出，火辣上陣與蘇韻姿性感爭仔！至於艷福不淺、「慘」被壁咚親嘴的敖嘉年則笑指對方太性感，令他不敢周圍望。

藝人陳思圻與敖嘉年前日為新劇《我愛九龍城》拍攝外景，場口講述性格狂野的陳思圻，駕電單車兜截男友敖嘉年，更使出「壁咚」將對方迫埋牆兼送上香吻，場面搞笑。一身全黑打扮、露出事業線的陳思圻相當型格，埋位前更特意拉筋，十分認真。至於敖嘉年則需邊行邊吸煙，拍了多個鏡位後他苦笑吸到頭暈。

性感點到即止 陳思圻透露角色個性狂野獨立，劇中跟蘇韻姿爭奪敖嘉年，談到性感打扮，她笑言只是配合角色，會點到即止，沒有大尺度性感演出。她笑指看見替身所駕駛的豪華三輪車後，再次燃起她的考車牌欲望，自爆曾學駕電單車，但看完導師示範斜路8字便知難而退。問到今次是HOY TV首部原創劇會否感到壓力時，她表示只要做好角色便可。

敖嘉年扮演花弗二世祖，說到他劇中艷福無邊，他笑指要多謝高層，又表示跟兩女於舊公司相識多年，但卻是首次正式合作，大讚她們對演戲有熱誠。提到兩位拍檔皆有性感演出，眼福不淺的他笑說：「唔好亂望！（益你？）係益觀眾，同埋令我哋拍戲嗰陣開心啲，哈哈！（多親熱戲？）錫吓啫，冇激烈場面。」