娛樂

率小花熱舞 張曦雯除衫贈興

張曦雯（中）領頭大騷舞技，炒熱全場氣氛。 張曦雯（中）領頭大騷舞技，炒熱全場氣氛。
張曦雯（中）領頭大騷舞技，炒熱全場氣氛。
藝人張曦雯（Kelly）身穿性感舞衣，率一眾小花包括廖慧儀、梁超怡、李芷晴、郭珮文及鄧凱文等大跳辣身熱舞。演出前30多位表演者「瞓地」準備表演，隨時春光乍洩，相當牙煙。眾人舞姿撩人，令現場氣溫飆升！期間Kelly更當眾變身「除衫」，大晒事業線及長腿，盡顯凹凸有致的身材，向觀眾大派福利。
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