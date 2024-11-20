娛圈單打：忽然除帽鬧分手 糖黐豆變水溝油

唔通真係綠帽唔怕戴，仲可以防曬？前後腳離開TVB嘅謝東閔、朱智賢，近日在IG發表聲明，表示「我們有共識地決定以後會以不同身份繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間。」外界解讀為分手。之但係，二人拍拖多年，即使女方曾向男方派帽，男方一樣拒絕除帽，擺出情比金堅狀。事到如今先至鬧分手，似乎有啲古怪。

嗱，朱智賢去年離開大台決心向外闖，閔大人亦愛相隨，今年約滿即閃，仲話唔介意同女友拍住上搵真銀。外界都覺得呢對曾歷風浪嘅情侶，打風都打唔甩。事實上，二人同居多年，朱智賢離巢後密密自拍搞笑短片，便不時見到閔大人身影。例如今年3月，朱智賢在短片中晒腿撒嬌，卻換來一名男士出手掌摑，叫她收聲。其後閔大人直認「家暴」女友，耍晒花槍咁款。

咁你話啦，前一刻仲係糖黐豆，下一刻就水溝油，未免太過突然。於是又有口痕友陰謀論推斷，兩條友仔係咪眼見離開大台完全冇Noise，又唔見隔籬台招手，於是自製新聞博見報咋？再講吖，佢哋發出嘅所謂分手聲明曖曖昧昧，「以不同身份繼續支持及守護對方」喎，換成兩公婆一樣係不同身份啫。

之不過，網民似乎就極之贊成二人分手嘞。唔少網民認為，閔大人終於捨得除帽，絕對係好事，仲話條女偷食兼車震，是可忍孰不可忍，分手已算分得遲。即係咁，一家唔知一家事，分手消息傳出後，閔大人一樣被揭跟朱智賢交往期間，曾暗撻「長腿女神」曾淑雅及「靚湯」湯洛雯。所以話啫，千祈咪跟車太貼呀。