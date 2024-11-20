台慶之夜 花旦讓「露」 馮盈盈騷前晒後 挑機莊子璇

無綫台慶於昨晚舉行，多位當家花旦密實上陣玩讓賽，僅得「咪神」高海寧露波底贈興，造就其他小花「胸」群而出，伺機上位。早前被批作狀的馮盈盈以交叉帶再加一招華麗轉身搶焦成功，力抗師妹莊子璇、兩帶遮胸的邵初、爆乳廖慧儀、「Big」波陳懿德及「警鐘胸」鄧凱文，「咪神」之戰一觸即發。

無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》昨晚假將軍澳電視城舉行，現場齊集逾百位花旦小生，各人盛裝赴會。然而，張曦雯、胡定欣、龔嘉欣、林夏薇等多位花旦性感欠奉，僅得一代咪神高海寧以白色露波底晚裝力撐。

一線花旦玩封胸，就連「大騎樓」郭珮文亦放棄搶「峰」頭，相反其他小花挑戰性感尺度鬥「胸」狠。3位港姐冠軍馮盈盈、莊子璇及黃嘉雯孖住行紅地氈，早前盈盈與莊子璇同為母校拍訪問片，兩人以英文對答，盈盈被批生硬做作，被師妹莊子璇比下去。如今兩人再度同場，盈盈以黑色交叉設計的晚裝上陣，大騷波邊，拍照期間更轉身騷出纖腰及玉背，性感爆燈，揮低超低V的莊子璇，搶盡風頭。盈盈受訪時否認挑戰性感極限，透露自己為此晚裝狂操背肌。對於被批講英文作狀，她自言：「講英文個Tone同10年前一樣，呢個係我講嘢嘅風格，會繼續保持，唔需要去改變。」

邵初中門大開施誘 以為盈盈夠搶鏡，豈料邵初亦不輸蝕，以中空晚裝登場，胸前僅有兩條黑帶，下身配以銀色魚網裙，大方展露美背，引來全場嘩然。邵初笑言公司生日比自己生日更重要：「我生日只係匿埋喺屋企着睡衣咋，條裙係我朋友設計，不過好安全，兩條帶入面有墊㗎。」

隨着郭珮文讓賽，無綫「咪神」大執位，上屆落選港姐鄧凱文以一襲Deep V晚裝亮相，渾圓雙峰震撼全場。她揚言沒有谷胸，還強調沒加工、純天然，又笑指不介意給女記者們「驗胸」。至於身材澎湃的廖慧儀與陳懿德同樣谷胸示人，隔住屏幕也令人窒息。至於讓賽的郭珮文表示因天氣降溫才着長袖保暖，自言是養身而非錫身。