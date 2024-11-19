韓星全球掘金 Lisa「加辣」撩台迷 金秀賢襲吉隆坡 怕醜認「女婿」

韓星繼續密密出國吸金，男神金秀賢上周六旋風襲吉隆坡會粉絲；而女團BLACK PINK泰籍成員Lisa結束家鄉泰國及印尼見面會後，前日轉戰台灣，以火辣熱褲勁舞冧台迷！

金秀賢挾年初熱播韓劇《淚之女王》餘威，大前日在馬來西亞吉隆坡出席代言家具品牌主辦的10周年音樂節，與過萬粉絲見面。現年36歲的他出道17年依然狀態超Fit，每次亮相也被粉絲激讚容顏不老，席上他分享保養心得，認為保健十分重要，想外表好看便不要生病，又自爆若沒有拍攝行程便不會化妝，盡可能讓皮膚休息。

提早Sell新劇 活動結束後，他現身記者會，力推《淚》劇中有很多甜蜜、美好又感動的場面，是他近年最喜愛的角色之一，現場有人大喊其角色暱稱「白女婿」，他即怕醜地笑着點頭回應。他又不忘力谷明年在串流平台上架的新劇《山寨人生》：「我在劇中演出低下階層的人，跟過往角色截然不同，個性差異很大，相信會帶給觀眾新鮮感，請大家多期待！」

另一邊廂，Lisa於短短9日內走勻5城市，展開亞洲巡迴粉絲見面會，前日她移師高雄巨蛋會台迷，吸引萬人朝聖。穿上短身上衣配熱褲的她，以《LALISA》一曲火辣登場，又甜笑用普通話說「謝謝」，大會準備了葱抓餅及珍珠奶茶讓她即場品嘗。結束台灣之行後，她將於今晚假香港亞洲博覽館演出尾場見面會。