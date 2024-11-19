連家穎想「跳」出香港

女團Me&的「舞蹈擔當」連家穎（Vian）最近一腳踢製作跳舞Challenge節目《Vian In Public》，並在個人社交平台開播，她決心要跳勻全港，挑戰高難度舞步，想藉此克服內向型「I」人性格，主動做街訪。她希望下次衝出香港，又透露Me&即將推出聖誕歌，正在籌備中。