娛樂

「卓主席」上身 林夏薇興奮睇噴泉
「視后」林夏薇最近憑主演的無綫台慶劇《黑色月光》成為熱話，近日快閃到澳門的她也不忘為劇集瞓身宣傳。她欣賞大型音樂噴泉表演時，開心得氹氹轉、手舞足蹈，少女味十足，她在社交網表示：「卓主席（劇中角色卓慧雲）日常，快閃澳門開會。」
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