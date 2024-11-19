「卓主席」上身 林夏薇興奮睇噴泉

「視后」林夏薇最近憑主演的無綫台慶劇《黑色月光》成為熱話，近日快閃到澳門的她也不忘為劇集瞓身宣傳。她欣賞大型音樂噴泉表演時，開心得氹氹轉、手舞足蹈，少女味十足，她在社交網表示：「卓主席（劇中角色卓慧雲）日常，快閃澳門開會。」