獨家訪問：佘詩曼難抵誘惑 同陳煒擘面

視后佘詩曼（阿佘）日前在內地出席無綫新劇《正義女神Themis》開機儀式，出席演員包括周嘉洛、戴祖儀、陳煒、譚耀文、蔣祖曼及許紹雄等，阿佘的粉絲在現場拉起巨型海報做應援，圍繞整個場地，更出動應援車為各人送上咖啡及小食，預祝偶像開機大吉，拍攝順利。粉絲又送上特製的Themis正義女神蛋糕，氹得阿佘相當開心，她昨日接受本報訪問時說：「佢哋真係好有心思。」

說到之後要拍其他電影、劇集，但仍堅持接拍此劇，阿佘笑說：「係呀！自己定力唔夠，抵擋唔到誘惑，個劇本真係好好。」而陳煒劇中飾演律師，據知她與阿佘從未合作，故今次「交手」絕對有新鮮感。她們在劇中是一起讀法律的同學，因一宗案件而成為敵對關係。

周嘉洛緊張上庭 而周嘉洛昨日出席台慶綵排活動，在《正》劇與戴祖儀有感情線的他，受訪時談到首次跟阿佘合作，有不少對手戲：「緊張、開心、期待！阿佘同邊個都多戲，佢係辛苦嘅。」他在劇中演法官，問到對白會否很長？他說：「法官只係判嗰吓，對比做律師嘅，佢哋辛苦好多。今次戲味好重，講好多少年法庭案件。（面對阿佘驚唔驚？）驚就冇，因為佢好Nice。」他指近期忙綵排及拍劇而睡眠不足，透露在台慶會反串扮女人。