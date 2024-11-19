中娛星動：拍《影后》筋疲力竭 呻唔想演戲 楊謹華被小S搞喊

因台劇《影后》頻頻亮相的台灣女星楊謹華，上節目時被徐熙娣（小S）一句說話搞喊，小S得戚自誇主持功力深厚，並遞上紙巾及送上愛的抱抱，被網民取笑「一啖砂糖一啖屎」！

楊謹華與謝盈萱主演的台劇《影后》好評如潮，近日偕該劇導演嚴藝文現身小S主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，導演大爆楊謹華拍攝一場挽回感情的重頭戲時，拍了8、9遍已筋疲力竭，但仍未達要求，導演請她重來一次，楊謹華忍不住說：「你的戲真的很難演，我不想演戲了。」

小S追問：「你說不想演戲，當時是甚麼情緒？在生自己的氣嗎？」楊謹華眼泛淚光點頭，小S見狀笑說：「我是不是還滿會主持的。」其後遞上紙巾並攬攬她，指女演員其實很脆弱，楊謹華解釋：「真的想做出最後的掙扎，我覺得女演員命很賤的一個地方，就是愈難達到的東西，但身體就是一直去實現。」

阿Sa半空追劇 至於蔡卓妍（阿Sa）亦趕上追劇潮，剛完成賀歲片拍攝的她，已離港繼續巡唱溫哥華站，她上載機艙照寫道：「好嘢！有11個鐘頭瞓。」而今次機程不愁寂寞，除了休息外，她還打算抄經、睇書及追看《影后》。落機後，Fans為本月22日牛一的她送上驚喜，送上DIY粉紅色蛋糕，又為她唱生日歌。