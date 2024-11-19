馮盈盈甩底避風頭 陳曉華怕「上榜」 聞羅天宇即落閘

藝人陳曉華今晚會在無綫台慶夜穿上當年參選港姐的旗袍亮相，慶幸「仲着得落」，證明身材沒走樣。對於網民指她與羅天宇對唱似足真情侶，她即說：「千祈唔好喇！」

一眾港姐出身的藝人馮盈盈、蔡思貝、劉佩玥、莊思明及郭柏妍等，獲安排穿上歷屆港姐旗袍行Catwalk，在台慶夜助興。盈盈突指因家事而缺席昨日的綵排，未知是否與日前講英文被批作狀有關，似想暫避風頭。

陳曉華感慨身穿旗袍參選已是6年前的事：「好彩都仲着得落咋！（有冇勾起參選時嘅回憶？）已經唔記得晒，當年選完港姐後就走咗去選華姐，兩樣嘢選完有啲混淆咗。」談到緋聞男友朱敏瀚將表演跳舞和功夫，她笑說：「我唔知喎，佢咁犀利？（你對佢嘅演出有冇期望？）我對台慶所有項目都好期待。」至於她與劇集拍檔羅天宇在社交網上載合唱片段，獲網民指似足情侶，她笑說：「千祈唔好呀。（你驚有人呷醋？）羅天宇太多朋友仔（指緋聞女友）喇，我唔想再做埋佢其中一個。」

蔡思貝期望有劇拍 至於蔡思貝獲安排穿上偶像袁詠儀（靚靚）參選當屆，一眾佳麗所穿的黑色旗袍，她大感開心，並透露曾與靚靚同場。談到工作，她透露陸續有安排：「有嘢拍，種種類類啦，但唔係拍劇。（真係等到望穿秋水喎。）唔驚，相信個天會有最好嘅安排，希望好似靚靚咁，嚟緊會有好多戲拍。（唔係好似佢咁搵個好老公咩？）我好有事業心㗎！」

至於一眾小花鄺潔楹、羅毓儀將聯同林凱恩及江嘉敏，模仿當年汪明荃及沈殿霞等組成的「四朵金花」。談到今次的「角色扮演」，鄺潔楹表示：「我睇過條片，想搵番啲神髓，我好似係坐喺當年汪阿姐（汪明荃）個位度。」記者打趣以後稱呼她「鄺阿姐」時，她即靦覥回應：「大家唔好咁啦！其實全部係冇排位㗎，咁我寧願你哋繼續叫我做『哈比人』喇！」