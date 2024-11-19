娛圈單打：苦候多年終發圍 下屆影后就係佢

大熱港產片《破．地獄》氣勢如虹，上映短短時日，票房已衝破6,000萬，非常巴閉。女主角衛詩雅表現令人眼前一亮，備受讚賞。苦候多時，終於喺臨嫁之前拍下從影代表作，下屆金像獎封后在望啦喂。

眾所周知，憑《不日成婚2》獲提名今屆金像獎最佳女主角嘅衛詩雅，最終飲恨而回，當時本欄就嘆句，此乃時也命也。之不過，努力始終會有回報，衛詩雅在《破．地獄》片中由頭帶到尾，戲份極重，最難得係跟老戲骨許冠文合演父女亦毫不怯場。喺港產片凋零嘅今時今日，難得有一套出色之作橫空出世，本欄就非常睇好呢位詩雅明年封后嘞。

講番《破．地獄》，雖然網上好評如潮，但唔少人都係衝住男主角的號召力入場，原以為可以大笑或大哭一場，結果卻係失望而回。本欄聽過唔少後生仔話，唔覺得套戲係神作，仲話悶添。網上亦開始出現不一樣嘅評語，直指劇情平淡，對葬儀業一知半解，有好多不合理之處喎。

本欄就覺得，電影始終係戲劇，戲劇就要有張力，在業內人士眼中可能不合理，但只要能夠達到更佳效果，表達到當中訊息，根本唔需要力求一板一眼合乎現實。其實要對呢套戲有共鳴，就必須要有一番人生經歷。人到中年，開始面對生老病死，肯定會對電影有所感觸。廿零歲嘅後生仔仲有大把青春，當然未能領會當中深意。

最令本欄印象深刻的一句對白，並非人人傳頌的「生人也要破地獄」，而係「人由出世那天開始就在倒數」。唔好成日諗幾時到站，珍惜跟你同車嘅人，這樣的人生才有意義。