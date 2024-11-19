《破．地獄》票房衝破6千萬 衛詩雅封福將 老闆發夢都識笑

電影《破．地獄》票房勢如破竹，打破多項紀錄，英皇集團主席楊受成昨日率領片中主角許冠文及衛詩雅等，宣布票房衝破6,000萬的喜訊，楊受成笑言：「發夢都笑出口。」快將生日的衛詩雅當場收蛋糕慶祝，喜上加喜。

英皇電影《破．地獄》上畫後票房愈戰愈勇，周六（16日）的單日港澳兩地票房高達9,179,401港元（香港地區佔8,613,824港元）。據悉，該數字打破了《寒戰2》於2016年所創下、單日香港票房7,557,526港元的紀錄，成為香港歷年單日票房冠軍。

許冠文、衛詩雅、艾妮、劉若寶及導演陳茂賢等昨日現身銅鑼灣，出席電影海報劇照展傳媒體驗日活動，英皇集團主席楊受成亦有到場，現場宣布電影票房衝破6,000萬。許冠文大讚老闆楊受成眼光獨到，面對特別題材仍願意放膽投資，又指當初看劇本時已經想喊，讚導演有自己一套：「就係今日呢套戲，令全港觀眾都明白，就連我拍拍吓都忘記咗衛詩雅係演員，直頭當咗佢係我個女！希望今次唔止破地獄，仲要破紀錄，香港電影依家仲好困難，希望呢部戲帶動未來港產片有更高票房紀錄。」問他可想再拍戲？他表示沒有票房把握的不會接拍。

衛詩雅對於獲得許冠文讚賞十分高興，笑說：「爸爸一句讚許，勝過千言萬語。」大會特意預備蛋糕，為即將生日的她送上祝福，由於快將嫁人，衛詩雅笑指今年是最後一次3字頭及以「衛小姐」身份慶生。

加長版等導演點頭 而楊受成自稱「生意佬」，他說：「我冇乜嘢偉大思想，只係為咗賺錢，部戲已經賺緊錢，好開心搵到一對夢幻組合拍檔。」他笑指電影開拍時，身邊很多朋友問他是否很有錢，竟投資這種題材的電影，令他曾經心慌慌，現時票房好得不敢相信，他笑說：「發夢都笑出口。」問到可會推出加長版本？他指要等導演決定，笑指對方才是老闆。