容祖兒拒做「啞巴」領隊
歌手容祖兒、薛凱琪（Fiona）及陳小春參與的節目《聲生不息．港樂季2》前日官宣將於本月29日於內地平台首播，下月14日於無綫播映。前日眾星出席發布會，更各自帶上自己的專輯，同場還有衛蘭、古巨基、李宇春、周筆暢，飛行嘉賓則有吳若希、歐陽震華、謝天華等，場面熱鬧。今次祖兒、小春將會擔任男、女組領隊，席間祖兒透露上一季參加時抱着輕鬆心情，認識了不少朋友，而日前失聲的她笑說：「其實上一次過程很快樂，大家除了唱歌外，都是在開玩笑，今次更加不得了，不用花長時間背歌詞，可以更了解朋友，所以我覺得肯定更好玩，今次最經典就是一個啞巴上音樂綜藝吧！我希望以後不會再有這個名場面，嚇死我啦！」
而向來不是唱家班的歐陽震華則大搞氣氛，於現場用口技扮色士風聲「吹唱」《壹號皇庭》主題曲，全場爆笑。而薛凱琪則在台上大讚兩位前輩陳小春及古巨基，表示很高興可以跟小春一齊做節目：「他很多電影我都看過，然後他有很多舞台我都很喜歡，那天綵排，我在後台看，他的聲音非常有辨識度，無論唱甚麼都好靚。」令小春即時怕醜掩面。她亦大讚古巨基很努力，相當敬佩對方。
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