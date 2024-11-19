容祖兒拒做「啞巴」領隊

歌手容祖兒、薛凱琪（Fiona）及陳小春參與的節目《聲生不息．港樂季2》前日官宣將於本月29日於內地平台首播，下月14日於無綫播映。前日眾星出席發布會，更各自帶上自己的專輯，同場還有衛蘭、古巨基、李宇春、周筆暢，飛行嘉賓則有吳若希、歐陽震華、謝天華等，場面熱鬧。今次祖兒、小春將會擔任男、女組領隊，席間祖兒透露上一季參加時抱着輕鬆心情，認識了不少朋友，而日前失聲的她笑說：「其實上一次過程很快樂，大家除了唱歌外，都是在開玩笑，今次更加不得了，不用花長時間背歌詞，可以更了解朋友，所以我覺得肯定更好玩，今次最經典就是一個啞巴上音樂綜藝吧！我希望以後不會再有這個名場面，嚇死我啦！」