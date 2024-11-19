獨家訪問：《叱咤》賽果MIRROR組合獎落空？ 李幸倪破「二奶命」 傳開齋摘女金

歌手李幸倪向首個「叱咤女歌手金獎」再邁進一步！日前網上瘋傳頒獎禮賽果，她有望隨時打破「二奶」宿命成功奪金，更有機會擸走「我最喜愛的女歌手」成為雙料歌后。男歌手方面，男團MIRROR人氣王姜濤及Anson Lo的爭獎量，竟不敵「叫三飛」的隊友陳卓賢（Ian）。

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞博舉行，距離頒獎禮舉行尚有個半月，一如以往，近日有自稱「電台女員工」的網民在網上率先爆出部分「賽果」，成為網民熱話。爆料中提到「叱咤十大」歌曲得獎名單，馮允謙憑《會再見的》奪得第1位的「至尊歌曲大獎」、 第2位是陳凱詠的《間歇性休眠》、第3位是Kiri T的《至少做一件離譜的事》、第4位是容祖兒的《九秒九》，第5位是雲浩影的《回憶半分鐘》，第6至第10位依次為洪嘉豪的《黑玻璃》、陳健安的《戀愛腦之死》、Anson Lo的《Hey Hey OK!》、Moon Tang的《趁你旅行時搬走》及Ian的《鑿》。

「叱咤男歌手」獎方面，傳金獎得主是首圓「歌王夢」的馮允謙，銀獎和銅獎則屬於Ian及陳健安。「叱咤女歌手」金獎落在李幸倪（Gin Lee）手上，若然消息屬實，這將是她首次摘金，至於銀獎和銅獎得主為陳凱詠及雲浩影。「叱咤組合」金、銀、銅獎，傳是Dear Jane、COLLAR及雷同二友的囊中物。

網友反應兩極，不少「鏡粉」狂轟擁有兩首冠軍歌的姜濤竟「十大」不入，更與Anson Lo齊齊跌出「叱咤男歌手」三甲，Anson Lo可能只得一個歌曲獎，就連最有勝算的「叱咤組合」獎，MIRROR也名落孫山，直指「賽果」超離地。

Ian「叫三飛」 對於被視為「叱咤女歌手金獎」頂頭大熱，Gin Lee昨日偕陳柏宇太太符曉薇及林奕匡太太李靄璣出席慈善活動，提到網上的「賽果」，她說：「如果真係得獎梗係開心，證明同團隊努力1年係冇白費，我已經盡力去做，不過獎項一日未到手都唔會咁快開心住，平常心啦！（係咪好恨攞呢個獎？）都恨嘅，但唔係『一定要攞到』嗰種心態。（傳你冇歌曲獎，有冇失望？）下年再努力啲。」問到可有信心擸埋「我最喜愛的女歌手」獎？她直認有此目標，但坦言比歌曲獎更高難度：「歌曲獎未必係自己控制範圍內，何況呢個獎唔係寫歌好就得，能夠打入10強已經好開心，希望可以入5強或者走得更遠。呢排好多識同唔識嘅人都同我講投咗我一票，好感動。」她指其他打入10強的女歌手都很努力，如果自己輸了也會戥人開心。

「得獎名單」可信性受質疑，有行內人睇好Ian成績或有機會超越姜濤及Anson Lo，成為「MIRROR獎王」。他現時有3首冠軍歌及1首亞軍歌，播放率超越兩名隊友，他還有機會奪得「唱作人」獎，變相「叫三飛」！近日其粉絲團「Hellosss」在網上發起拉票行動，助偶像再奪「我最喜愛的男歌手」獎，不過有指他難以達成「四連霸」，因姜濤及Anson Lo爭歌曲及歌手獎機會較微，必定全力轉戰鬥人氣的「我最喜愛」獎項。