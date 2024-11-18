目標39億 開畫料僅收2.3億 狄維莊遜「打」輸票房 靈丹變毒藥

荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）向來是票房保證，不過近年他孭飛的電影票房成績每況愈下，最近其動作喜劇《Red One拯救隊》（Red One）上映，但於北美開畫票房同樣仆直，看來狄維這顆「票房靈藥」已失效變為「毒藥」！

狄維莊遜與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及華裔女星劉玉玲攜手合演的聖誕電影《Red One》，於北美開畫前已率先在全球多個國家及地方上映，由於口碑未如理想而令票房成績一般，僅收2,800萬美元（約2.1億港元）票房。而影片上周五正式在北美接力開畫，周四（14日）北美優先場僅收370萬美元（約2,886萬港元），相比今年漫威超英之作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）的3,850萬美元（約3億港元）最佳周四優先場票房成績相差甚遠！有票房分析員預計《Red One》開畫3日將收3,000萬美元（約2.34億港元）以下，由於影片製作費高達2.5億美元（約19.5億港元），預計影片難以回本。估計影片總成績要高達5億美元（約39億港元）才可有得賺！

有望靠聲演動畫「翻身」 不過狄維Fans唔使愁，皆因他配音的迪士尼賣座動畫片《魔海奇緣2》（Moana 2）即將於本月27日公映，影片被睇好將創出票房佳績，看來狄維有望藉此絕地翻身！