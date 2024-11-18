暢所欲玄：思路決定出路，格局決定結局

宇宙秘密，人算永遠抵不過天算，自以為活得太精明的人，看似腰纏萬貫，往往利用陰招迷惑你、俘虜你，口甜舌滑，自吹自擂，沒有道德底線，使你自動獻上財富，最終人財兩失。但請放心，這個世界是有因果的。

善良老實人背後，隱藏的力量千萬不要輕視，特別是那種有着信仰和修行的人士，他們的磁場是非常強大的，背後一定有其守護神，誰欺負他誰倒霉。這些人可能很大度，不會跟別人斤斤計較，或者根本不屑於跟別人計較，你可能覺得他拿你沒有辦法。信不信由你，有時候不必他親自動手，其背後的守護神可不是好欺負的，這是因果平衡。至真至善的人，命裏自帶保鏢，老實善良的人總是如有神助。那些不醒覺的人，雖然佔了別人便宜，出得來混都是要還的，最後把自己福報也吸走，變成一個孤家寡人，必然往下坡路走。