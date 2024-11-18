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是日通勝

農曆十月十八 甲辰年 乙亥月 丙戌日
宜：大事勿用
忌：詞訟、遠行
幸運方向：坐西南向東北
幸運數字：25、43、32
幸運顏色：金色、白色
吉時：
上午5時至7時
下午3時至5時
下午5時至7時
凶時：
上午7時至9時
上午9時至11時
晚上7時至9時
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