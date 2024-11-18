個唱加4場開到明年 張敬軒獲陳慧嫻捧場 緊張「表白」

昨晚是張敬軒澳門個唱尾場，門票更被黃牛炒至7,000元一張，主辦單位為滿足歌迷所求，宣布加開明年1月11、12、17及18日4場。而前晚軒仔在騷上表示已唱了14場，但是晚有考試的緊張心情，皆因音樂啟蒙老師兼人生其中一位偶像是座上客，他說：「大約喺90年，我經常聽一張好經典嘅唱片同埋一個演唱會嘅錄影帶，所以今晚係我嘅職業生涯當中一個十分之Remarkable嘅一晚，我要喺度多謝陳慧嫻小姐。」

之後軒仔再向慧嫻「表白」，指她離港升學前的演唱會由開場至完場，甚至整首《跳舞街》的舞蹈也可演繹一次，又指在未變聲時，自感聲音最似她，更覺得每次唱《夜機》時，如負重任，隨後他又向粉絲說：「開演唱會令自己叉爆電，因為有粉絲滿滿嘅愛。」完Show後，軒仔跟歌迷見面，寵粉的他圓歌迷心願獻唱鄧小巧的《神愛世人》，他說：「我未認真學隻歌，我第一次唱，我自己喺屋企沖涼房唱，我成日聽。」然後便唱出一段副歌，唱畢後笑說：「失禮晒小巧㖭！」

偕亨利亮相球賽 另外，軒仔將偕法國足球大帝的亨利及多位皇馬、巴塞名宿齊出席大球場舉行的球賽，他自爆兒時也有足球夢，只是因韌帶受傷而發展音樂路，問他可會落場過踢波癮？他說：「我都掛咗靴30幾年，都係做番自己擅長嘅嘢好啲，嗰日會唱歌，幫大家打氣。」