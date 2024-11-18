娛樂

李多慧踎地顯事業心

李多慧着上公主裙，大晒心口春光。 李多慧着上公主裙，大晒心口春光。
李多慧着上公主裙，大晒心口春光。
韓籍啦啦隊女神李多慧於台灣發展短短兩年，人氣就如日中天，全靠她不時透過社交網分享靚相派福利。日前她晒出多張性感照，其中見她身穿粉紅色低胸公主裙，蹲在地上露出深不見底的事業線，飽滿酥胸引來不少網友留言激讚：「多慧好兇喔，嚇死寶寶了」、「多慧怎麼又長大了？」、「多慧太犯規！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc