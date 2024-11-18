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李多慧踎地顯事業心
李多慧着上公主裙，大晒心口春光。
韓籍啦啦隊女神李多慧於台灣發展短短兩年，人氣就如日中天，全靠她不時透過社交網分享靚相派福利。日前她晒出多張性感照，其中見她身穿粉紅色低胸公主裙，蹲在地上露出深不見底的事業線，飽滿酥胸引來不少網友留言激讚：「多慧好兇喔，嚇死寶寶了」、「多慧怎麼又長大了？」、「多慧太犯規！」
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