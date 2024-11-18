滿一歲開派對 張寶兒追多個問意見 囝囝擰轉面

藝人袁偉豪（Ben）及張寶兒的愛情結晶品「袁咕碌」袁晞祐昨日滿一歲，日前兩夫婦已為囝囝提前舉行生日派對慶祝，大批圈中好友帶同子女現身「賀壽」。而Ben與寶兒昨日帶着壽星仔公開露面，成為全場焦點！

當天羅子溢、周柏豪與林子善等藝人帶同子女現身袁咕碌的生日派對，Ben與寶兒昨日分享開P照，分別寫下感性說話，Ben寫道：「爸爸媽媽好掛住你初生時的可愛臉蛋，真的好想把時光暫時停頓一下。你這個小天使來臨，改寫了我們的生命，為我們帶來很多祝福，學懂放下、更加珍惜當下……」寶兒則表示：「不能想像一年之短，你卻讓我們活出5年的光陰，想你長慢點，又怕你長得慢，想你獨立點，但更想你繼續黏人。」

而壽星仔袁咕碌昨日與父母一起現身見人，出席商界女神胡曦文的新店開幕活動。現場賓客眾多，但袁咕碌完全不怕陌生人，不時大笑又目不轉睛望實電視機，精靈可愛！寶兒透露：「佢日前識得自己捧起個碗食飯，係佢送畀自己最好嘅生日禮物。」問到是否正努力為兒子追個妹妹或弟弟，張寶兒即轉問囝囝想不想當哥哥，袁咕碌即時擰轉面「唔回應」，引來滿堂大笑，Ben則自豪指兒子開聲即懂得叫爸爸。

胡定欣展設計天份 另外，胡定欣獲胡曦文送贈七彩腕錶，教她愛不釋手，自言曾有意做時裝設計師的她透露：「胡曦文會出個手袋，有叫我試吓設計，最終我畀咗少少意見，佢就用咗我最鍾意嘅紫色，再印埋我嘅英文名縮寫上去，我覺得好好玩。睇吓遲啲有冇機會合作，將NW（其英文名縮寫）變成一個品牌。（佢送畀你隻錶貴唔貴？）我收禮物冇問價錢，應該都OK嘅。」