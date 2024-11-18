娛樂

黃曉明新片票房仆直

內地小生黃曉明近日可謂禍不單行，在私，被「葉珂之亂」搞到焦頭爛額，在公，新片《戴假髮的人》（見圖）票房仆直，上映兩日僅收約300萬元，有電影網站預測其票房最終不超過700萬，可謂慘不忍睹。
查實黃曉明為該片可謂瞓晒身，既受傷又激瘦，可惜票房卻不似預期。
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