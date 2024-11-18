娛樂

游嘉欣楊卓娜組「覓食女團」
無綫藝人游嘉欣、楊卓娜和李海銅近日到深圳拍攝新劇《夫妻的博弈》，3人日前就於網上晒出結伴打邊爐的照片，楊卓娜留言自稱「覓食女團」。而游嘉欣亦在其個人社交平台分享靚相，展露香肩美腿，留言：「吃到的葡萄是酸的。」
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